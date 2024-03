Geladen revolver in teruggevonden auto drugshandelaar

Print This Post

In de auto van een verdachte drugsdealer is naast xtc, ketamine en mdma ook een geladen revolver gevonden. De verdachte werd al in februari opgepakt, maar de politie wist het voertuig deze week op te sporen.

Foto is ter illustratie

Gepakt

Op 27 februari van diajaar pakte de politie vier mannen op in een drugsonderzoek. Dat ging om een 27-jarige man uit Oosterhout, een 23-jarige en een 25-jarige man uit Lage Zwaluwe en een 24-jarige man uit Breda.

Op diverse locaties vond de politie daarna drugs, 20 kilogram grondstoffen voor synthetische drugs en benodigdheden om drugs mee te produceren, geld, vuurwerk, een stroomstootwapen, en voor duizenden euro’s aan Pokémonkaarten en mogelijke cryptovaluta.

Auto

De politie zocht toen naar de auto van de verdachte uit Lage Zwaluwe, maar kon deze niet vinden. Onlangs kwam daar informatie over binnen die bleek te kloppen. In de auto werd een ontdekking gedaan. Er bevonden zich 36.000 xtc-pillen, 1 kilo ketamine, 100 gram mdma en een geladen revolver.

De verboden zaken zijn in beslag genomen. De politie neemt de ontdekking mee in haar onderzoek. Dit meldt ze woensdag in een bericht.