‘Geldautomaten herkenden bij storting valse 500 euro briefjes niet’

Familie en vrienden van bewoners van een woonwagenkamp in Oss hebben in 2015 in een week tijd ruim drie ton aan vals geld omgewisseld, zo stelt het Openbaar Ministerie in een rechtszaak tegen vijftien verdachten. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de verdachten geld stortten bij geldautomaten van de Rabobank in en rond Oss.

Omwisselingsoperatie

Het ging om een omwisselingsoperatie. Eerst werden valse briefjes van 500 gestort en korte tijd later werd het bedrag weer teruggepind in echt geld. De geldautomaten herkenden pas na een software-update de biljetten als vals.

Er werd gestort van 9 tot 16 juli 2015 en de update was op 17 juli. Er zouden 37 klanten valse biljetten hebben gestort. Dinsdag staan vijftien verdachten voor de politierechter en donderdag tien. Alle verdachten hebben banden met de bekende Osse familie R. of het woonwagenkamp.

Verdacht

De biljetten waren door de Rabobank wel als verdacht apart gelegd en later gecontroleerd en onderzocht. Toen de valse biljetten waren ontdekt deed de bank aangifte. De transacties waren de bank wel opgevallen omdat het “stortingsgedrag” van de klanten afweek van het normale patroon.

Sommige verdachten hebben verklaringen afgelegd over het bezit van het valse geld. Ze zeggen waardevolle spullen of honden te hebben verkocht. Niet alle storters zijn vervolgd, vanwege gebrek aan bewijs of omdat ze een goede reden leken te hebben voor het bezit van het geld. De hoofdverdachten in de zaak zijn volgens het Openbaar Ministerie niet gevonden.

De officier van justitie eiste alleen werkstraffen omdat de feiten al van geruime tijd geleden zijn.