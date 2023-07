‘Geldkoerier maakte sullige verkeersovertreding’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Antwerpen eist 40 maanden celstraf en 40.000 euro boete voor witwassen tegen een man die 189.000 euro cash in zijn auto had. Nabil M. reed op afrit Linkeroever over een doorgetrokken streep. De politie zette hem aan de kant. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

(Beeld uit archief)

Boodschappentas

Nabil M. zei dat hij op weg was naar zijn moeder. Agenten vonden dat M. zich erg zenuwachtig gedroeg en de hele tijd in zijn auto keek. Ze besloten om het voertuig te doorzoeken. Achter de stoel van de bestuurder stond een boodschappentas met het opschrift ‘Good Vibes Only’, waarin het geld zat. De biljetten staken eruit.

De advocaat van M. stelt dat de doorzoeking van de auto onrechtmatig was. Maar M. zei dat hij zelf tegen de agenten heeft gezegd dat hij twee ton in de auto had. Hij had het geld verdiend met de verkoop van auto’s, stelde hij voor de rechtbank.

Rolex

Volgens het Openbaar Ministerie bestaat er geen enkele twijfel over dat het geld een criminele oorsprong heeft. M. beschikt niet over een legaal inkomen. Bij een huiszoeking vonden agenten nog eens 14.700 euro cash, een gouden halsketting, een Rolex van 19.000 euro en enkele Google Pix-gsm’s. In de auto lagen ook nog enkele dure kledingstukken.

21.000 per kilo

Bij de uitlezing van enkele gsm’s doken in verschillende chat-applicaties foto’s op van blokken cocaïne en grote hoeveelheden cash. Ook berichtte M. op de dag van zijn aanhouding aan een contact dat de prijs van een kilo cocaïne die dag 21.000 euro was. Dat contact wilde negen blokken van hem kopen.

Dat was 189.000, zo had de procureur berekend.