‘Geldschieter’ achter megavangst cocaïne op Schiphol gearresteerd

Geldschieter De politie ziet hem als ‘de geldschieter’ achter de ruim 3.000 kilo cocaïne die op 28 juni 2024 in Moerdijk werd gepakt. De Zeehavenpolitie van de Eenheid Zeeland-West-Brabant startte al eerder een onderzoek naar deze handel.

Auto

Zondag is ook de woning van de man doorzocht. Tijdens de doorzoeking onder leiding van een rechter-commissaris zijn verschillende spullen in beslag genomen: administratie, digitale opslagapparatuur en sieraden. Ook is een auto in beslag genomen.

In totaal werd in Moerdijk 3.097 kilo cocaïne in de kraan gevonden.