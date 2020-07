Gemaskerde mannen bij woning in Tilburg

Connect on Linked in

Nadat er vrijdagavond een aantal gemaskerde mannen werd gezien bij een woning aan de Hornstraat in Tilburg heeft de politie een auto tot in Belgiƫ achtervolgd. Drie verdachten zijn aangehouden.

Pepperspray

De politie werd vrijdagavond rond 20.45 geattendeerd op de aanwezigheid van een groep gemaskerde mannen bij een woning. Meerdere surveillance-voertuigen van de politie reden naar het desbetreffende huis. Daar troffen agenten inderdaad een aantal mannen aan. Bij een poging de mannen aan te houden werd pepperspray gebruikt.

Ravels

Uiteindelijk wisten twee van de drie verdachten in een vluchtauto met een bestuurder te stappen. Dat was een zilvergrijze BMW met valse buitenlandse kentekenplaten. Na een lange achtervolging, met hoge snelheden, crashte het voertuig in het Belgische plaatsje Ravels. De drie inzittenden renden weg in de omgeving van vliegveld Weelde. Nederlandse en Belgische agenten zetten de omgeving af en politiehelikopters uit beide landen zochten naar de verdachten. Niet lang erna werden drie mannen aangehouden. Naar de identiteit van de verdachten doet de politie nog onderzoek.

Kleding gewisseld

De vierde verdachte die in Tilburg achterbleef is voortvluchtig. Via Burgernet zocht de politie naar een stevige blanke man van rond de 1,80. Hij zijn weggerend zijn richting winkelcentrum Heyhoef. Hij zou van kleding zijn gewisseld en uiteindelijk in een felrood shirt zijn ontkomen. Achtergebleven kledingstukken zijn door de politie in beslag genomen.