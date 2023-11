Gemeente moet honderden kilo’s designerdrugs teruggeven aan eigenaar

Connect on Linked in

Door een hiaat in de Opiumwet krijgt een Zaandamse eigenaar van honderden kilo’s designerdrugs zijn spullen terug. De eigenaar wordt niet vervolgd en zijn pand gaat vandaag weer open.

De gemeente Zaanstad vond samen met de politie en omgevingsdienst begin oktober bij een integrale controle aan de Penningweg in Zaandam in een bedrijfspand honderden kilo’s aan verschillende designerdrugs. De straatwaarde van de partij wordt geschat tussen de zes en acht miljoen euro.

Te slim af

Designerdrugs zijn echter niet verboden en de producenten zijn de overheid steeds te slim af. Doordat ze één of twee atomen aan de chemische structuur veranderen, creëren ze een nieuwe stof die legaal is.

De gemeente Zaanstad meldt vrijdag in een persbericht: ‘Door het ontbreken van een molecuul in de chemische verbindingen kon de politie een groot deel van de middelen niet in beslag nemen. Ook kan de eigenaar niet worden vervolgd en is een langdurige sluiting van het pand door de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet niet mogelijk.’

Vandaag is het pand weer opengegaan en kan de eigenaar beschikken over de grondstoffen.

Burgemeester Jan Hamming en Sherwin Tjin-Asjoe, teamchef van de politie basisteam Zaanstreek, roepen de Tweede Kamer op om met spoed het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet te behandelen. In een reactie zeggen zij:

‘Door de huidige Opiumwet kunnen gehaaide drugscriminelen spelletjes met ons spelen. Producenten en handelaars in drugs zijn bedreven in het buiten de radar opereren en bovendien creatief in het vinden van manieren om de Opiumwet te omzeilen. Die creativiteit bestaat onder andere uit het ontwikkelen van nieuwe middelen die qua effect sterk lijken op de reeds verboden drugs, maar net anders zijn qua samenstelling. Het zijn veelal nog onbekende middelen waarvan aannemelijk is dat zij vergelijkbare gezondheidsrisico’s kennen als verwante substanties die al wel op lijst I van de Opiumwet staan.’

Niets gebeurd

Het wetvoorstel om de Opiumwet aan te passen werd al op 5 juli 2022 bij de Tweede Kamer ingediend, maar tot op heden is er niets mee gebeurd. De burgemeester en politiechef willen dat er haast wordt gemaakt met de aanpak van de wetswijziging:

‘Het is totaal onverantwoord dat deze wet nu al anderhalf jaar blijft liggen. Langer wachten kan echt niet. Behandeling staat nu gepland op eind februari 2024, maar nog drie maanden wachten is schandalig. Wij roepen de Tweede Kamer op dit wetsvoorstel met spoed te behandelen.’

Verbod

In augustus 2023 werd designerdrug 3-CMC verboden. Eerder werden 3-MMC en 4-FA al op lijst 1 van de Opiumwet geplaatst. Designerdrugs worden ook wel NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen) genoemd. Het zijn synthetische drugs waarvan de chemische formule zo wordt aangepast, dat ze net niet strafbaar zijn volgens de Opiumwet.

Den Bosch

In december vorig jaar werd in een bedrijfspand in Den Bosch voor meer dan 435 kilo aan designerdrugs en grondstoffen aangetroffen. De gemeente sloot het pand, maar moest het na drie weken weer vrijgegeven en ook vrijwel alle designerdrugs en grondstoffen teruggeven.