Gemeenteraadslid betrokken bij seksschandaal in Belgische gevangenis

Connect on Linked in

In België loopt onderzoek naar een seksaffaire in de Lantin-gevangenis in Luik. Een van de hoofdrolspelers is een vrouw die gemeenteraadslid is in de buurgemeente van Luik.

Bewakers

Zowel enkele bewakers als de leiding van de Lantin-gevangenis in het Belgische Luik zijn onderwerp van onderzoek na het onthullen van een seksschandaal. Er zouden buiten de gevangenismuren orgieën zijn gehouden, maar minstens één vrouwelijke medewerker had ook seks met collega’s binnen de gevangenis.

Deze vrouw is tevens gemeenteraadslid voor DéFI in de plaats Ans.

Kantoor

Het is nog niet duidelijk tegen welke medewerkers tuchtprocedures zijn gestart. Ook de rol van de gevangenisdirectie wordt tijdens het onderzoek geëvalueerd.

Het seksschandaal kwam maandagochtend via de Franstalige krant Sudinfo naar buiten. Volgens anonieme bronnen van de krant organiseerden enkele bewakers van Lantin regelmatig seksfeestjes.

Soms waren er ook binnen de gevangenismuren seksfeestjes. Een mannelijk afdelingshoofd zou regelmatig zijn kantoor hebben uitgeleend.

Pornofilm

In Lantin speelde al eens eerder een seksaffaire. In 2017 dook een vrouwelijke bewaker op in een pornofilm, waarin ze acteerde met een jonge gedetineerde.