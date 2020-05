Connect on Linked in

In Amsterdam-Noord is zaterdagavond laat een schietpartij geweest op de Parlevinker. Er is één persoon gewond geraakt, aldus de politie. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Er is meerdere keren geschoten. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

(beelden Joost van der Wegen)

De politie maakte een ruime afzetting en een forensisch team deed onderzoek.