Een van de moorden waar verdachten rond motorclub Caloh Wagoh nader voor zijn onderzocht is de moord op Kemal Zengin (44) in Blerick, op 22 augustus 2017. De Limburger schreef onlangs dat er versleutelde chatberichten zijn gekraakt waarin de moord op Zengin aan de orde komt. Eerder werd bekend dat het in ieder geval om de telefoon van Gwensley G. (41) gaat.