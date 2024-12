‘Politie onderzoekt Eris-verdachten om Limburgse liquidatie’ (UPDATE)

Gwensley G. De Limburger schrijft dat er versleutelde chatberichten zijn gekraakt waarin de moord op Zengin aan de orde komt. Eerder werd bekend dat het in ieder geval om de telefoon van Gwensley G. (41) gaat.

Gwensley G. komt in het Eris-onderzoek voor. Hij staat meermalen op de foto met hoofdverdachte Delano R. waarbij er vuurwapens worden getoond.

G. was net als R. verdacht van medeplichtigheid aan de moord op Farid Souhali, in Den Haag op 17 april 2017. Zijn zaak loopt momenteel in hoger beroep bij het gerechtshof.

De rechtbank in Amsterdam heeft Gwensley G. vrijgesproken van het bezit van een pistoolmitrailleur die vlak bij de plek van de liquidatie van de broer van kroongetuige werd aangetroffen met zijn dna erop (de schutter is in hoger beroep tot 28 jaar cel veroordeeld).

Zengin, momenten voor de dodelijke schoten

Samsung-telefoon

In het onderzoek naar deze moord in Amsterdam-Noord op 29 maart 2018 was Gwensley G. verdachte. Crimesite heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat destijds bij G. een Samsung-telefoon is gevonden waarmee zoekopdrachten waren verstuurd, onder meer over de moord op Zengin. Het vermoeden bestond dat G. met die moord te maken kon hebben.

In de chatgesprekken (uit 2017) die nu zijn ontsleuteld gaat het om andere telefoons. Er worden onder andere foto’s gedeeld van Kemal Zengin. De recherche vermoedt dat er door zogeheten spotters meerdere keren in Blerick en Venlo verkenningen zijn geweest en dat daarbij deze foto’s van Zengin zijn gemaakt.

‘Hahahahaha’

Een van de deelnemers aan het chatgesprek deelt na de moord op Zengin een nieuwsartikel, waarin staat dat de man uit Blerick om het leven is gebracht.

Vervolgens komt de tekst: ‘Hahahahaha. Kapot van het lachen. Sir, ga uw pap [geld] klaarleggen.’

De aanduiding “Sir” is volgens de recherche een aanspreekvorm die in die tijd voor Taghi werd gebruikt, maar ook voor anderen.

Wie de gespreksdeelnemers bij die chats zijn is niet duidelijk.

Gwensley G.

Uitgesteld

De politie vermoedt dat de groep verdachten die de moorden en voorbereidingen pleegde waar ze voor in terechtstaan in hoger beroep ook de moord op Zengin pleegde. Om op nadere conclusies van dat onderzoek te wachten heeft het gerechtshof de uitspraak uitgesteld.

Vorige week schreef Het Parool dat in de nieuwe informatie ook voorbereidingen voor een liquidatie van de (later aan kanker overleden) Utrechter Robin van Ouwerkerk ter sprake komen. Dit feit en de liquidatie van Zengin waren niet meegenomen in het Eris-proces in de zaak van Gwensley G..

Opdrachtgever

In onderzoek Eris zijn 21 verdachten vervolgd. Vier kregen bij de rechtbank levenslang. Drie verdachten zijn vrijgesproken. De overige veertien zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van één tot dertig jaar. In 19 van de 21 zaken loopt nu hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Ridouan Taghi is geen verdachte in het Eris-proces. Het Openbaar Ministerie is wel van mening dat hij de opdrachtgever was voor een aantal van de moorden in Eris.