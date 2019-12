Geroofde bestelbus brandend teruggevonden

Connect on Linked in

Aan de Nieuwermeer in Rotterdam-Alexander stond in de nacht van donderdag op vrijdag een bestelbus in brand. Deze Renault Traffic was op 25 december met geweld gestolen vanaf de Laan van Magisch Realisme niet ver daarvandaan.

Op Eerste Kerstdag ontstond er even na middernacht op de Laan van Magisch Realisme ruzie tussen twee mannen over de bus, omdat het voertuig half op de stoep stond geparkeerd. Een man kwam aanlopen nadat de bestuurder de bus had stilgezet en begon te schelden. Het slachtoffer hield de scheldende man op enig moment vast, waarna deze de hulp inriep van een andere man die tot op dat moment op afstand had gestaan. Deze man bleek een vuurwapen te hebben, schoot zijn maat te hulp en loste een schot.

De twee verdachten vluchtten in de bus van het slachtoffer, die ongedeerd achter bleef. Op straat werd een huls gevonden. Vannacht om 01.45 werd de bus brandend aangetroffen aan de Nieuwermeer. De verdachten zijn beiden licht getint, tussen de 30-35 jaar, met een dun postuur.