Gesprekken verdachten roofmoord Rebroub afgeluisterd

Skatebaan

Dinsdag was er een voorbereidende zitting in het proces tegen vier verdachten van de roofmoord op 23 juni 2024, vlak bij het zwembad en naast een skatebaan in het Flevopark. Justitie denkt dat Amsterdammer Yassine El M. (23) de dodelijke schoten heeft gelost en dat een van de andere verdachten ook probeerde te schieten, wat niet lukte omdat het wapen weigerde. Dat wapen is in de directe omgeving weggegooid en gevonden.