‘Gestolen Van Gogh is gekocht door gevangen drugscrimineel’

Het in Laren gestolen schilderij De Lentetuin van Vincent van Gogh is in het bezit van een drugscrimineel die het werk vanuit de gevangenis heeft gekocht. Dat zegt Arthur Brand, de kunst-detective, in zijn televisieprogramma. De politie zou ook op de hoogte zijn doordat er EncroChat berichten over zijn verstuurd.

Brand zegt de naam van de crimineel te kennen maar noemt die niet. De man zou in een huis van bewaring zitten op verdenking van drugshandel. Brand heeft gesproken met de advocaat van de crimineel. Voor het schilderij zou ongeveer 400.000 euro zijn betaald, aldus Brand, die ook zegt te weten wie het werk heeft gestolen. De Lentetuin werd eind maart ontvreemd uit het Singer Museum in Laren.

Het motief zou zijn om het doek in te zetten als ruilmiddel om een strafvermindering te krijgen. Brand denkt dat dit een heilloze weg is en dat de man het beter kan teruggeven. De politie zou er ook van op de hoogte zijn na de hack van de EncroChat-server in Frankrijk. Vanaf 1 april kon de politie enkele maanden meelezen met criminelen.