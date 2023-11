Getatoeëerde vrouw in IJ waarschijnlijk door misdrijf om het leven gekomen

Connect on Linked in

In het water van het IJ in Amsterdam is woensdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De politie vermoedt dat ze om het leven is gekomen door een misdrijf.

Beeld: de politie doet onderzoek na de vondst van een overleden vrouw in het IJ in Amsterdam. Ze vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen (foto Michel van Bergen – Mizzle Media)

Lichaam

Woensdag rond 13.00 kwam de melding binnen dat er in het IJ naast de afmeersteiger aan de Distelweg in Amsterdam-Noord mogelijk een lichaam zou drijven. Toegesnelde politieagenten troffen niet veel later inderdaad het stoffelijk overschot van een vrouw aan.

Op basis van het eerste onderzoek vermoedt de recherche dat er sprake is van strafbare feiten rond de dood van het slachtoffer. Dit meldt de politie donderdag in een bericht.