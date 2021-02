Getraumatiseerd personeel Veldzicht klaagt tbs-kliniek aan

Print This Post

Zeven voormalige medewerkers van tbs-kliniek Veldzicht in Balkburg zijn een zaak begonnen, omdat zij vinden dat ze onder gevaarlijke omstandigheden hun werk moesten doen.

Beeld: DJI

Onveilig

Jurist Ferre van de Nadort staat zeven voormalige, jonge medewerkers van de tbs-kliniek bij in hun klachten. Hij doet dit, naar aanleiding van geluiden van ex-werknemers dat de werkomstandigheden in de kliniek in Balkbrug onveilig waren, en het aantal geweldincidenten toenam terwijl zij daar werkten. Dit meldt het Algemeen Dagblad vandaag.

Geknakt

De jurist legt uit wat er aan de hand is: ‘Deze mensen waren allemaal jong, in de bloei van hun leven, ze waren gedreven en wilden heel graag dat werk doen. Maar door de slechte begeleiding zijn ze geknakt. Het onrecht is groot, daarvoor moet erkenning komen, maar ook een financiële compensatie.’

De FNV bevestigt de slechte situatie voor het personeel in de Veldzichtkliniek. Medewerkers stonden er soms nog steeds alleen voor als ze een celdeur moeten openen, of lopen alleen door de gangen.

Trauma

De krant illustreert het probleem aan de hand van een verhaal van een voormalig medewerker, die PTSS-verschijnselen heeft opgelopen tijdens haar loopbaan in de kliniek. Zij zegt er te maken te hebben gekregen met collega’s die procedures niet opvolgden, waardoor ze in vechtpartijen terechtkwam, wat haar een trauma opleverde. Zo werd ze door een tbs’er met een vork aangevallen, nadat een collega een deur opende zonder dat hij eerst – volgens voorschriften – controleerde waar de patiënt in de cel precies zat.

De Veldzichtkliniek laat weten dat veiligheidsmaatregelen voor personeel worden nageleefd, en dat er een team bestaat voor de opvang van medewerkers na incidenten. Ze weet niet af van de vaststelling van PTSS bij ex-medewerkers.

In meer tbs-klinieken is sprake van incidenten, waarbij personeel wordt aangevallen.