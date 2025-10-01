1 oktober 2025

Getuige in liquidatieproces beweert dat kroongetuige werd betaald

In het liquidatieproces Eftermid heeft de verklaring van een getuige nieuwe twijfels gezaaid over de betrouwbaarheid van kroongetuige Dominique K. (30). Een medegedetineerde beweert dat K. een groot geldbedrag heeft gekregen van de veroordeelde drugsbaron Roger “Piet Costa” P. (foto) om belastende verklaringen af te leggen tegen de verdachten. Hun advocaten stellen nu dat Piet Costa dat geld heeft betaald om wraak te nemen voor de moord op zijn rechterhand, die hij een beetje als zijn zoon beschouwde.