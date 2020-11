‘Getuige zette handtekening onder brief over Joey AK’

Print This Post

De vrouw die slachtoffer zou zijn van een ontvoering en marteling door rapper Joey AK en vijf medeverdachten erkent haar handtekening onder een ontlastende handgeschreven brief te hebben gezet. Het Parool schrijft dat dit blijkt uit een recent verhoor van de getuige bij de rechter-commissaris. Komende week is de inhoudelijke behandeling in de zaak.

Spijt

De Amsterdamse Naima verklaarde eerder zeer belastend tegen rapper Joël H. (23) en de ontvoering in het bijzijn van haar jonge kinderen. Toen dook er een handgeschreven brief op waarin ze spijt betuigde over die verklaring, vergezeld van een kopie van haar identiteitsbewijs.

Eerst stelde Naima in reactie op de brief dat ze daar niets van wist. Nu blijkt dat ze ontmoetingen heeft gehad met een oude vriend: Nino. Nino zou haar in juli 50.000 euro hebben geboden voor het intrekken van haar verklaring ‘over de ontvoering’. Ze zegt aan hem haar identiteitsbewijs te hebben gegeven en haar handtekening te hebben gezet. Ze zegt nu bang voor Nino geweest te zijn.

Broer

In een opname van één van de gesprekken met Nino blijkt dat ze tegen hem verklaarde: ‘Ik wil die brief best wel schrijven, maar dan ga je me sowieso meer moeten geven.’

Nino ontkent de brief te hebben geschreven maar erkent wel Naima 10.000 euro te hebben gegeven voor het identiteitsbewijs.

Justitie gaat ervan uit dat Nino op Naima is afgestuurd door de broer van Joël H.. Die broer is aangehouden omdat hij een voorwaarde van zijn schorsing zou hebben overtreden, hij mocht geen getuigen beïnvloeden.