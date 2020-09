Twee verdachten in strafzaak JoeyAK op vrije voeten (UPDATE)

Connect on Linked in

Twee van de vier verdachten in de strafzaak tegen rapper JoeyAK zijn dinsdag door de rechtbank op vrije voeten gesteld. Joël H. (23, alias JoeyAK) en Nathaniël “B12” O. blijven vastzitten. Tijdens de pro forma-zitting voor de rechtbank in Amsterdam beklaagde Joël H. zich over zijn GVM-status als gedetineerde met een vlucht- en maatschappelijk risico. H. zei: ‘Ik word behandeld alsof ik een van de Heineken-ontvoerders ben. Ik ben de enige verdachte met een GVM-status. Ik mag niet eens een belletje plegen met de Belastingdienst.’

Wat anders

Samen met drie andere jonge verdachten zit de gangsterrapper nu inmiddels ruim negen maanden vast, op verdenking van een ontvoering, mishandeling en witwassen. H. bekritiseerde ook het beeld dat justitie van hem schetst: over een gangster die zelf op internet laat zien dat hij vuurwapens en dikke pakken geld voorhanden heeft. Dat is alleen beeldvorming, aldus JoeyAK:

Ik maak hiphop. Dat is weer wat anders dan een John de Bever of een Marco Borsato doet.

Net als op de vorige zitting betoogden hij en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers dat zijn carrière als gangsterrapper eraan gaat omdat hij failliet dreigt te gaan. Hij moet vrijkomen ‘vanwege zijn maatschappelijke functie’, vindt de advocaat.

Brief

Het Openbaar Ministerie vindt dat er nu eenmaal veel hard en ook technisch bewijs is dat H. zich schuldig heeft gemaakt aan de ernstige mishandeling van een vrouw, en aan haar ontvoering samen met haar twee jonge kinderen, op 31 december 2019. Het slachtoffer zou een tas met geld hebben gestolen.

Dinsdag werd bekend dat de vrouw in een brief inmiddels zou stellen dat ze ‘een onwaarheid’ heeft verteld in haar eerdere verklaring en daar spijt van heeft. Wat die onjuistheid zou zijn bleef nog onduidelijk.

Het Parool schrijft dat haar advocaat Richard Korver aan de krant heeft laten weten dat zij niets van die brief weet en dat die vals is. Wie de brief dan wel geschreven heeft blijft duister, de brief was vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van de vrouw.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat nu gepland op 16, 17 en 18 november van dit jaar.

Zie ook:

Rapper JoeyAK in rechtbank: ‘Door de media word ik beschreven als maffia’