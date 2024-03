‘Gevangene in Antwerpen door celgenoten gemarteld’

Connect on Linked in

De politie in Antwerpen is een onderzoek gestart naar martelpraktijken in een gevangenis in die stad. Een celgenoot zou daar dagenlang gemarteld en verkracht zijn, en raakte daarbij in levensgevaar. Van de mishandeling bestaan filmpjes.

Beeld: de gevangenis van Antwerpen (foto: Federale Overheidsdienst Justitie)

Levensgevaar

Gedetineerden zouden een celgenoot dagenlang hebben verkracht en gemarteld, meldt de Gazet van Antwerpen. Het slachtoffer moest daarna in levensgevaar naar het ziekenhuis worden gebracht. Inmiddels zou hij weer stabiel zijn.

Bezemsteel

De folteraars noemen de man in een filmpje ‘pedofiel’. In een beeld is te zien hoe het slachtoffer het uitgilt, terwijl zijn celgenoten hem met een bezemsteel anaal verkrachten. De beelden doken op in het criminele circuit in Antwerpen.

De medegevangenen dwongen de man ook om een boterham met hun uitwerpselen op te eten. De man kokhalst, tot hilariteit van de celgenoten. Op de beelden is te zien hoe zijn gezicht tot moes is geslagen.

Moordpoging

De man zit overigens nu niet in de gevangenis voor zedenfeiten, schrijft de krant. Hij wordt verdacht van een moordpoging. Vorig jaar werd de 41-jarige R.J. veroordeeld voor slagen en verwondingen aan zijn toen zwangere vriendin.

In 2017 werd hij wél voor zedenfeiten veroordeeld. Hij had minderjarigen verkracht en aangerand.

Vijf verdachten van de martelingen zullen worden verhoord. De cel waar de feiten plaatsvonden is verzegeld voor het onderzoek, meldt de Gazet.

Staking

In de gevangenis vond zondagavond om 22.00 een 24-uurs-staking plaats. De folterpraktijken zouden voor de staking begonnen zijn, maar tijdens en erna gewoon zijn verdergegaan zonder dat iemand iets opmerkte.

De vakbonden geven woensdag een persconferentie over de zaak. Volgens de vakbonden is de affaire een rechtstreeks gevolg van het jarenlange wanbeleid van de regering in de gevangenissen.