Gevangene Leeuwarden overgeplaatst vanwege ‘ontsnappingsplannen’

Connect on Linked in

Een gedetineerde van de PI Leeuwarden is donderdag overgeplaatst naar een andere gevangenis omdat er aanwijzingen waren dat er een ontsnapping werd voorbereid. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had aanwijzingen dat er sprake was van het begin van een ontsnappingspoging uit de gevangenis.

Hoe er ontsnapt moest worden en hoe vergevorderd het plan was is onbekend. Naar welke gevangenis de gedetineerde is overgeplaatst, is ook niet bekendgemaakt.

Nieuwe afdeling

Woensdag werd bekend dat er in de PI Leeuwarden een speciale gevangenisafdeling komt voor zware criminelen die vluchtgevaarlijk zijn of die afgezonderd moeten zitten van andere gevangenen. Op de afdeling die op 1 maart open moet zijn vindt intensief toezicht plaats. De afdeling komt er voor de groep die tussen de extra beveiligde inrichting en de gewone gevangenis in zit.