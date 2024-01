Gevangene PI Alphen probeerde via kliko te ontsnappen

Connect on Linked in

Een gedetineerde van de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn heeft op 24 december geprobeerd om via een vuilcontainer uit de gevangenis te vluchten. Hij had zich verstopt in de kliko met behulp van een medegevangene. Dat schrijft De Telegraaf.

Bij de telronde op 24 december had het gevangenispersoneel niet in de gaten dat de gevangene niet in zijn cel zat. Pas de volgende dag werd duidelijk dat hij vermist werd, aldus de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De ontsnappingspoging mislukte. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren wordt door de penitentiaire inrichting onderzocht. Beide gedetineerden hebben een sanctie opgelegd gekregen.