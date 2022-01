Gevangenisopstand in De Schie, politie massaal uitgerukt

Connect on Linked in

In gevangenis De Schie in Rotterdam is sinds maandagmiddag een opstand van gedetineerden gaande. Dat meldt de Rotterdamse politie. Meerdere zwaarbewapende politie-eenheden zijn met beveiligde auto’s en kogelvrije vesten uitgerukt naar de gevangenis aan de Professor Jonkersweg.

Volgens RTV Rijnmond weigeren achttien gedetineerden na de lunch terug te keren naar hun cel uit protest tegen de coronamaatregelen in De Schie. De gevangenen zouden zich mogelijk ergens ingesloten hebben.

Er zijn verschillende afzettingen bij de gevangenis. Ook hing een politiehelikopter een half uur in de lucht.

Een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) spreekt niet over een opstand maar over een ordeverstoring. Ook zegt hij dat de ordeverstoring nog niet onder controle is.

We hebben een melding gekregen van een opstand in gevangenis #deschie in #rotterdam. De politie kijkt samen met de @DJI_detentie naar de situatie en grijpt zo nodig in. Meer informatie volgt mogelijk later nog. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) January 10, 2022