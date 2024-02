‘Gevangenispersoneel maakt zich schuldig aan wangedrag’

Connect on Linked in

Gevangenispersoneel maakt zich geregeld schuldig aan ernstig wangedrag. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De laatste vier jaar zijn bijna 160 gevangenismedewerkers ontslagen. Een deel bleek corrupt of chantabel: ze smokkelden drugs of telefoons de cel in of hadden een relatie met een gedetineerde.

Wangedrag

Nog eens 170 gevangenismedewerkers werden op een andere manier bestraft. In totaal werden van 2020 tot en met 2023 honderden meldingen gedaan van wangedrag, blijkt uit niet eerder geopenbaarde justitiegegevens.

Soms draaide het om menselijke fouten, schrijft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws, zoals het open laten staan van een celdeur. In andere gevallen ging gevangenispersoneel zo erg in de fout dat het vatbaar werd voor omkoping of chantage door gevangenen.

Op de vingers

Een kopstoot, seks, of in slaap gevallen: hiervoor zijn gevangenismedewerkers op de vingers getikt. Zo hadden gevangenismedewerkers liefdesrelaties met gedetineerden, smokkelden ze telefoons naar binnen of lekten ze gevoelige informatie. In de afgelopen vier jaar telde RTL 140 ernstige vergrijpen.

In de afgelopen vier jaar hadden bewaarders 77 keer ongeoorloofd contact met gedetineerden. Ze maakten bijvoorbeeld geld aan hen over of hadden seksueel contact. Zo bekende een gevangenismedewerker van het detentiecentrum Rotterdam in augustus 2023 meerdere ‘affectieve relaties’ te hebben gehad met gedetineerden.

Binnensmokkelen

Er is 41 keer melding gedaan van het binnensmokkelen van zaken door bewaarders, zoals drugs of telefoons. Zo kreeg de directie van de gevangenis in Roermond vorig jaar signalen dat een medewerker drugs én telefoons naar binnen zou smokkelen. Na onderzoek van de rijksrecherche werd de medewerker in augustus gearresteerd.

Populair in de bajes is een telefoon met het formaat van een duim, waarmee je alleen kunt bellen en sms’en.