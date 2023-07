Gevangenisstraf geëist voor diefstal 4.400 Apple-horloges

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag celstraffen tegen twee mannen die 4.400 Apple polshorloges stal van het bedrijf waar zij werkten. De daders werden gevonden via camerabeelden die werden getoond bij Opsporing Verzocht.

Stelen

Justitie heeft 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een man van 32 jaar uit Zaandam die meehielp 4.400 Apple iWatches te stelen bij het bedrijf waar hij werkte op Schiphol. De buit had een totale waarde van 600.000 dollar.

Tegen een man van 40 jaar uit Vlaardingen eiste het OM 14 maanden gevangenisstraf, voor deelname aan de diefstal in mei 2020.

Pallets

De Koninklijke Marechaussee ontdekte dat de 32-jarige loodsmedewerker de persoon was die de pallets met iWatches aan een chauffeur meegaf. Uit onderzoek blijkt dat deze man er, samen met anderen, voor heeft gezorgd dat de zending gestolen kon worden.

De officier van justitie op de zitting: ‘Hij heeft daarvoor contact onderhouden met anderen, hij heeft een geschikte lading aangewezen en de lading meegegeven aan de chauffeur. Daarbij heeft de verdacht verhuld dat de lading gestolen was én heeft een aanzienlijke beloning ontvangen voor zijn aandeel in de diefstal.’

Opsporing Verzocht

In eerste instantie was de identiteit van de chauffeur onbekend. Maar op camerabeelden bleek vastgelegd hoe de chauffeur de horloges, samen met de loodsmedewerker, op pallets de bus inlaadde. Die beelden werden getoond in het programma Opsporing Verzocht, waarna de chauffeur zichzelf bij de politie meldde.

In zijn verhoor verklaarde hij niets van de diefstal af te weten. De officier van Justitie weerlegde dat: ‘Het gaat om een georganiseerde ladingdiefstal, waarbij de waarde van de weggenomen goederen enorm is. Om een onwetende chauffeur te gebruiken die daarvoor geen vergoeding zou krijgen, is een enorm afbreukrisico voor het laten slagen van deze diefstal.’ Dit is een risico dat de organisatoren van een dergelijke ladingdiefstal volgens het OM doorgaans niet willen nemen: ‘Gelet op het bewijs kan het niet anders dan dat de verdachte wist waar hij mee bezig was.’