Gevangenisstraf voor drugs producerend echtpaar

De rechtbank in Gelderland heeft een echtpaar uit Bemmel dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het bezit van drugs, het houden van een hennepkwekerij, het bezit van wapens, en voor het illegaal aftappen van stroom en gas.

Foto ter illustratie

Cel

Negen maanden cel en geldboete van 40.000 euro. Daartoe heeft de rechtbank in Gelderland een stel van 64 en 52 jaar veroordeeld dat zich bezighield met drugsproductie.

Schietpartij

De politie deed onderzoek, nadat er in juni 2018 een schietpartij plaatsvond op het terrein van het stel. Achteraf kwam vast te staan dat een van de zoons zijn halfbroer had neergeschoten.

Tijdens de inval van de politie bij de villa aan het Kattenlegerstraat in Bemmel ontdekte de politie drugs en wapens, die over het hele terrein verspreid waren. Ze trof een wietkwekerij aan, en 75 kilo aan hasj en wiet. Ook werd duidelijk dat hele proces van kweken, drogen en knippen van de planten op het terrein plaats vond.

Vuurwapen

Kennelijk om geen doelwit te worden van een overval door andere criminelen was er een zogenoemde ‘safe room’ ingericht en was er camerabeveiliging aanwezig. In de slaapkamer van het stel was een gebruiksklaar pistool met tape aangebracht achter de televisie. Ook trof de politie een kogelwerend vest aan.

Ernst

De rechter oordeelde dat de door de officier van Justitie geëiste voorwaardelijke straf (met taakstraf en geldboete) niet in verhouding stond tot de ernst van de zaak. De rechtbank vond een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden meer op zijn plaats. Vanwege het overschrijden van de redelijke termijn van de zaak, werden dat 9 maanden.

Geldboete

In een schuur op het terrein van het stel werd 80.000 euro aan contacten gevonden, in briefjes van 100 en 200 euro. Omdat de rechtbank ervan uitgaat dat dit met de criminele handel van het echtpaar is verdiend, legde de man en de vrouw beiden een geldboete op van 40.000 euro.

Pleidooi

De rechter vond het pleidooi van de advocaat dat de ouders niet geweten kunnen hebben van de activiteiten van de zoons op het terrein, niet geloofwaardig, schrijft De Gelderlander. Op heel veel plekken in de woning en elders op het terrein waren drugs of wapens aangetroffen, vaak duidelijk zichtbaar.

Daar komt bij, aldus de rechtbank, dat uit gegevens op de telefoon van de vrouw blijkt dat ze heeft meegewerkt in de kwekerij. De man is bezig geweest met het fermenteren van hennep, zo bekende hij tijdens de zitting.

Letsel

De zoon is inmiddels al veroordeeld voor de eerdere schietpartij op het terrein, vanwege het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hij kreeg een half jaar cel, omdat hij vanwege de ruzie om een meisje op de benen van zijn halfbroer had geschoten, en hij daarom niet voor doodslag kon worden aangeklaagd. Ook werd hij op dat moment bedreigd en aangevallen door de halfbroer.