Gevonden vermiste man mogelijk slachtoffer van misdrijf

Connect on Linked in

De politie heeft menselijke resten aangetroffen die zouden kunnen behoren aan de in de jaren negentig vermiste Amsterdammer Alex van Cittert. De overblijfselen werden in Lelystad gevonden. De politie denkt dat er een misdrijf in het spel kan zijn.

door Joost van der Wegen

Beeld: een foto van Alex van Cittert, zoals gebruikt op de site van de politie bij het bericht van zijn vermissing.

Overbljfselen

Dit meldt de politie maandagmiddag. Eind mei werden er na graafwerkzaamheden op een bedrijventerrein in Lelystad menselijke overblijfselen gevonden.

Na onderzoek blijken de stoffelijke resten te behoren aan de in 1999 als vermist opgegeven Amsterdammer Alex van Cittert. De politie houdt er rekening mee dat Van Cittert door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt ze maandag.

De politie in Flevoland geeft aan dat het onderzoek in deze zaak verder gaat, in samenwerking met de politie in Amsterdam.

Buitenland

In 2012 update de politie nog een bericht over de vermissing van Van Cittert. Op dat moment zou hij 62 jaar zijn. De politie schrijft dat hij ‘vermoedelijk naar het buitenland is gegaan’. Zijn postuur wordt dan beschreven als ‘mager/tenger, mogelijk door het gebruik van medicatie’. Hij is 1.85 meter lang, blond, met blauwe ogen. Zijn volledig naam is Alexander Christiaan van Cittert.

Van Cittert verdween op 10 februari 1999. Hij werd geboren op 29 april 1961.

Botten

De botten werden gevonden op het terrein van Be-Pall, een producent van houten pallets. Dat meldt Omroep Flevolad. Tijdens de graafwerkzaamheden werd een zeil aangetroffen met meerdere botten. De plek werd dagenlang onderzocht door de politie.

Medewerkers van de politie en het NFI deden onderzoek naar de resten. Zij kwamen twee weken geleden tot de conclusie dat het ging om menselijke botten.

De familie van Alex van Cittert is al jaren op zoek naar hem. In 2001 stonden familieleden De Telegraaf te woord. Daar vertellen zij dat Van Cittert in 1999 zijn huis verliet. Hij was tennisleraar en woonde in Amsterdam-Buitenveldert. Op het moment van zijn vermissing was hij 38 jaar. Familieleden zijn destijds naar Thailand gereisd om hem te vinden, aldus Omroep Flevoland.

De vermissingszaak kreeg aandacht van het TV-programma Vermist. Op de oproepen kwamen veel reacties, maar nooit werd hij gevonden.