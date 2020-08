Connect on Linked in

Een vuurwapen dat in Amsterdam in het water van een kanaal is aangetroffen is waarschijnlijk gebruikt bij de schietpartij vorige week in Amsterdam-West.

Het wapen werd deze week na een tip gevonden in het water bij de Beltbrug grenzend aan de Jan van Galenstraat en de Tweede Hugo de Grootstraat. Op zondag 9 augustus raakte iemand zwaargewond door schoten in een huis aan de Louise de Colignystraat.

Mogelijk is het vuurwapen tijdens het vluchten door de dader of daders in het water gegooid.