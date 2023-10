Gewapend commando uit Nederland opgepakt in Antwerpen

Connect on Linked in

De politie van Antwerpen heeft dinsdagavond zeven Nederlanders aangehouden die mogelijk deel uitmaakten van een gewapend commando dat onderweg was om een partij in beslag genomen cocaïne terug te halen. De douane maakte dinsdag bekend dat er in de haven van Antwerpen enkele tonnen cocaïne in beslag waren genomen.

(Beeld: FOD Financiën)

De Gazet van Antwerpen schrijft dat dinsdagavond een zwarte minibus met Nederlands kenteken werd klemgereden op de IJzerlaan in Antwerpen, in de buurt van de haven. Daarbij werden zeven mannen gearresteerd. Volgens buurtbewoners werden ze opgewacht door de Antwerpse politie, die al uren op de uitkijk stond. In de minibus lagen verschillende sporttassen.

Douaneloods

De politie houdt er rekening mee dat zware drugscriminelen onderweg waren om een partij onderschepte cocaïne terug te halen. In de Antwerpse haven werd dinsdag een grote partij cocaïne in beslag genomen. De drugs liggen in de buurt van de IJzerlaan opgeslagen in een douaneloods.

De exacte hoeveelheid cocaïne die in beslag werd genomen moet nog gewogen worden. De drugs zaten verstopt tussen een partij sojameel uit Sierra Leone.

Maandag werden door een arrestatieteam nog zes mannen opgepakt die in Bleiswijk een vrachtwagen aan het lossen waren, met daarin 7700 kilo cocaïne. De drugs waren eerder al ontdekt door de douane in Antwerpen.