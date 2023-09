Gewapende man meldt zich bij politie na schietpartij met gewonde

Print This Post

In Amsterdam heeft woensdagnacht een schietincident plaatsgevonden. Hierbij is een man zwaargewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden, die zichzelf meldde bij een politiebureau.

Schoten

De schietpartij vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag, rond 00.15, in de Lodewijk van Deysselstraat in Amsterdam-West. Getuigen hoorden meerdere schoten, en zagen daarna een gewonde man op straat liggen. Dit meldt de politie donderdagochtend.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de politie is ter plekke een onderzoek gestart, waar ze ook sporen veilig stelde.

Betrokken

Een paar minuten na het incident meldde zich een man bij een politiebureau. Hij zei betrokken te zijn geweest bij een schietincident. De man wordt daarop door agenten met getrokken vuurwapens aangehouden, aldus de politie. Daarna wordt bij de man ook een vuurwapen aangetroffen. Het gaat om een 44-jarige Amsterdammer.