‘Gewapende mannen vallen zeeschip aan in Gentse haven’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Woensdagnacht hebben gewapende mannen een zeeschip dat lag aangemeerd in de Gentse haven aangevallen. Ze zouden een bemanningslid hebben mishandeld en daarna op de vlucht zijn geslagen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het aangevallen schip is de Stella GS, van 177 meter lang en 28 meter breed.

Twee personen zouden gewapend aan boord zijn gegaan. Op of in de buurt van het schip zou de politie cocaïne hebben aangetroffen. Hoeveel is niet bekend.

Het parket van Oost-Vlaanderen zegt onderzoek te doen maar wil geen details geven.

De Stella GS is bulkvervoerder en vaart onder de vlag van de Marshall-islands. Het is op dit moment al vertrokken uit de Gentse haven en onderweg naar de haven van Rostock in Duitsland.