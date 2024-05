Gewapende motorrijder crasht na schietpartij in woning Helmond

Connect on Linked in

In Helmond is woensdagnacht een motorrijder de hal van een woning aan de Van den Dungenstraat binnengereden met een vuurwapen. Vlak daarvoor zagen omstanders hem schieten op een auto in de straat. Er raakte niemand gewond.

Gevlucht

De bewoner van de woning aan de Van den Dungenstraat zag dat de bestuurder rond 05.00 de woning binnenreed met een vuurwapen, waarmee hij even daarvoor zou hebben geschoten op een auto in de straat. Door de schoten sneuvelden de ramen van het voertuig. Daarna vluchtte de verdachte te voet weg richting het Weverspark.

Inval

Volgens Omroep Brabant viel een arrestatieteam later in de ochtend een woning binnen om de hoek, maar daar werd niemand aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de motorrijder na het beschieten van de auto bij een mislukte vluchtpoging de woninghal is binnengereden en crashte. Waarom de motorrijder de woning binnenreed, is voor de politie onduidelijk. Mogelijk is hij gewond geraakt.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en is op zoek naar de motorrijder.