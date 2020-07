Gewapende overval distributiecentrum Bol.com in Waalwijk

Connect on Linked in

Op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk is zondagmiddag rond 14.50 een gewapende overval gepleegd. Volgens de politie zijn er vermoedelijk meerdere daders bij betrokken. Er is niemand gewond geraakt.

Op het terrein aan de Pakketweg staan meerdere politiewagens en agenten met kogelwerende vesten. De straat is afgezet. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Of er wat buit is gemaakt is niet bekend. Het onderzoek is in volle gang.

