Geweld in de Rijnmond: man zwaargewond na schietpartij

Op een drukke straat in Spijkenisse is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige man uit die plaats neergeschoten. In Brielle was er een ontploffing bij een woning.

Bars

De schietpartij in het centrum van Spijkenisse gebeurde om 04.00 op de Voorstraat waar het druk was, onder meer door bezoekers van de bars Tops en Spot.

Een getuige meldt dat de schutter de Spot binnen kwam stappen en direct op het slachtoffer schoot. Deze is waarschijnlijk aan zijn hoofd gewond geraakt. Het slachtoffer, een 40-jarige man uit Spijkenisse, raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Verdachten

Zaterdagochtend rond 06.00 zijn er twee verdachten aangehouden: een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 31-jarige man uit Spijkenisse. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie kwam de twee op het spoor door snel onderzoek en getuigenverklaringen.

Voordeur

In Brielle was er een explosie aan de Lenaert Vechelstraat. Een voordeur raakte daar beschadigd, waarschijnlijk door een explosief van zwaar vuurwerk. De bewoner was op het moment van de ontploffing thuis, maar raakte niet gewond. Een dicht bij geparkeerde auto liep schade op.