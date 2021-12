Gewonde (20) bij schietpartij op vakantiepark in Ouddorp, twee arrestaties

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op een vakantiepark aan de Westerweg in Ouddorp (Zuid-Holland) is zaterdagnacht rond 02.00 een 20-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie schrijft op Twitter dat er een verdachte is aangehouden. Volgens RTV Rijnmond gaat het om een 18-jarige Rotterdammer.

Ook het slachtoffer zou zijn aangehouden. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek begonnen naar toedracht en zoekt getuigen.