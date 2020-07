Gewonde (25) bij schietpartij in kapperszaak Den Haag

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een kapperszaak aan de Rijswijkseweg in Den Haag is donderdagmiddag een 25-jarige Hagenaar gewond geraakt. Er is meerdere malen geschoten. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en was nog bij kennis.

Volgens de politie ging er een ruzie tussen twee personen aan vooraf. Politieagenten zochten in de omgeving naar de schutter. Een signalement is nog niet bekend. Ook kan de politie nog niet zeggen of het slachtoffer een man of een vrouw is. Op de plaats delict wordt onderzoek gedaan.

Volgens een getuige werd er vier keer geschoten en werd het slachtoffer in zijn buik geraakt. De politie zoekt getuigen.

Volgens een getuige is er geschoten in een kapperszaak. Er stopte een auto, daar stapte een man uit. Ze stonden binnen te praten. Toen stapten er nog meer mannen uit en toen hoorde de getuige vier schoten pic.twitter.com/LwPV7XHoyf — Sander Knura (@sanderknura) July 23, 2020