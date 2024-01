Gewonde (37) bij schietpartij in Zeeuws dorp, verdachte voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in het Zeeuwse dorp Sirjansland is zondagavond een 37-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland gewond geraakt. Een arrestatieteam is een woning binnengevallen op zoek naar een verdachte, maar deze werd niet aangetroffen.

Rond 23.30 kwam bij de politie een melding binnen van een schietincident op de Lageweg in Sirjansland. Ter plaatse troffen agenten een gewonde 37-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland aan. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

AT

Agenten hebben onderzoek gedaan en gezocht naar een verdachte. Een arrestatieteam kwam naar de locatie om een woning binnen te vallen, maar daar werd niemand aangetroffen. Het onderzoek naar de verdachte is volgens de politie nog in volle gang.

De politie is op zoek naar getuigen. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor de schietpartij, is nog onduidelijk.