Gewonde bij schietincident in Rotterdam

Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is woensdagavond een persoon gewond geraakt. De politie heeft geen dader aan kunnen houden. De oorzaak van de schietpartij is onduidelijk.

Beeld: De politie doet onderzoek op de plaats delict van de schietpartij aan de Nieuwe Binnenweg (foto: Media-TV / Marco van der Caaij)

Geschoten

Er is gisteravond geschoten bij een café in het centrum van Rotterdam, op de kruising van de Nieuwe Binnenweg met de Korenstraat.

Een persoon raakte daarbij gewond aan zijn been. De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Op zoek

De politie is op zoek geweest naar de dader. Daarbij is de politiehelikopter ingezet. De politie onderzoekt hoe de schietpartij is ontstaan, schrijft de regionale omroep Rijnmond woensdagavond op haar website.

Op foto’s is te zien dat de politie genummerde bordjes plaatst op de plaats delict.