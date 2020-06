Gewonde bij schietpartij Alkmaar

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Stikkelwaard in Alkmaar is zaterdagnacht rond 01.00 een 22-jarige man uit Alkmaar gewond geraakt. De man zat in een auto toen hij werd beschoten. De dader is voortvluchtig.

Een buurtbewoner deed een melding van een mogelijk schietincident aan de Stikkelwaard. De melder had harde knallen gehoord, waarna een voertuig met hoge snelheid zou zijn weggereden. De politie vond het slachtoffer van het incident op de Winkelwaard. De 22-jarige man was beschoten in zijn auto en daarna met het voertuig weggevlucht.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Agenten hebben gezocht in de omgeving naar de mogelijke dader, maar deze is niet meer aangetroffen. De recherche is op zoek naar getuigen van het incident.