Gewonde bij schietpartij in Almere

Bij een schietpartij aan de Boelijn in Almere is zondagavond een persoon lichtgewond geraakt. De politie meldt dat bij het incident vermoedelijk geschoten is op de deur van een woning. Er is een verdachte aangehouden.

De schietpartij vond rond 21.15 plaats in de wijk Noorderplassen. Het slachtoffer is bij de beschieting van de woning lichtgewond geraakt, maar is volgens de politie goed aanspreekbaar. Meerdere politie-eenheden en ook een ambulance kwamen ter plaatse.

De politie doet onder meer onderzoek naar de toedracht en zoekt getuigen.