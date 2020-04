Gewonde bij schietpartij in Almere

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Basilicumweg in Almere is zondagmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, maar verkeert buiten levensgevaar. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Relationele sfeer

De politie kreeg rond 18.30 een melding van schoten die waren gehoord aan de Basilicumweg. Daar werd een uitgebreid opsporingsonderzoek gestart en deden forensisch experts sporenonderzoek. Volgens de politie ligt het motief voor de schietpartij in de relationele sfeer. Hoewel er nog geen verdachte is aangehouden, heeft de politie wel idee├źn wie bij het incident betrokken waren.