Jongen (16) overleden bij schietpartij in woning Amsterdam-Zuidoost

Bij een schietpartij in een woning aan de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost is zondagavond rond 19.10 een 16-jarige jongen overleden. Volgens Het Parool is het slachtoffer Armando “Ali” Petalo. De politie heeft twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd gearresteerd. De politie en hulpdiensten waren massaal aanwezig.

Beeld: AT5

Waar de twee tieners van verdacht worden is nog onduidelijk. Volgens getuigen zijn het vrienden van het slachtoffer.

Een ingewijde meldt aan Het Parool dat de schutter mogelijk is gevlucht en dat de schietpartij plaatsvond in de woning van de vader van het slachtoffer, die zelf in Engeland zit. Petalo is een bekende Roma-familie.

De politie onderzoekt de mogelijkheid dat de jongens aan het spelen waren met een vuurwapen.

Een flatbewoner zegt zeker twaalf politiewagens te hebben gezien.

Ook de brandweer is opgeroepen voor de melding schietpartij in Zuidoost. Een buurtbewoner telde daarnaast zo'n twaalf politiewagenshttps://t.co/3aljjxAj87 pic.twitter.com/7A79HSY5BI — AT5 (@AT5) January 16, 2022