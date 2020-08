Gewonde bij schietpartij in centrum Arnhem, verdachte opgepakt

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in het centrum van Arnhem is vrijdagmiddag een gewonde gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden, die in het bezit was van een vuurwapen. De schietpartij gebeurde rond 17.45 vlakbij de Steenstraat. Sommige getuigen zeggen dat er vanuit een café is geschoten, anderen houden het op het Westeinde, een zijstraatje van de Steenstraat.

De schutter werd vlak daarna aangehouden bij een tankstation in de buurt. Het slachtoffer raakte lichtgewond en kon zelf naar het ziekenhuis rijden.

Op ongeveer dezelfde plek werd dinsdagavond een 31-jarige vrouw zwaar mishandeld. De politie hield vlak daarna een 58-jarige Arnhemmer aan in zijn woning als verdachte. De politie kan nog niet zeggen of de twee zaken verband met elkaar houden.