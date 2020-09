Gewonde bij schietpartij in Den Bosch

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Pizarrostraat in Den Bosch is maandagavond rond 20.40 een man gewond geraakt. Hij is met een of meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging er een ruzie op straat aan de schietpartij vooraf. Daarbij waren enkele jongeren betrokken.

Het is nog onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie doet ter plaatse onderzoek met forensische experts. Een deel van de straat is afgezet.

Er is nog veel onduidelijkheid over het motief. De politie is in de omgeving op zoek naar de schutter.