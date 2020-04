Gewonde bij schietpartij in Den Bosch

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Admiraliteitslaan in Den Bosch is zondagavond rond 20.00 een man gewond geraakt aan zijn voet. De Bosschenaar is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. De recherche doet onderzoek naar de achtergrond van de zaak.

Het sporenonderzoek is vannacht afgerond. Daarnaast is buurtonderzoek opgestart en worden camerabeelden bekeken. Ook worden getuigen gehoord. Er is nog geen verdachte opgepakt.