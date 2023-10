Gewonde bij schietpartij in Den Haag

Connect on Linked in

In Den Haag is aan het begin van de nacht van vrijdag op zaterdag een 24-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde in de Schilderswijk, op de hoek van de Koningstraat en de Tullinghstraat.

Wellingtonstraat

De politie zegt dat er omstreeks 00.45 een melding binnen kwam dat er in de omgeving van de Wellingtonstraat iemand in zijn been geschoten zou zijn. Agenten troffen het slachtoffer in een portiek aan de Wellingtonstraat aan. Het slachtoffer bleek een 24-jarige man uit Rotterdam te zijn. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Uit onderzoek komt naar voren dat het schieten plaatsvond op de hoek van de Koningstraat en de Tullinghstraat. Daar heeft kort voordat het schietincident is gemeld werd een auto in brand gestaan.

Daarbij zijn ook knallen gehoord. Uit nader onderzoek blijkt volgens de politie dat deze autobrand geen verband heeft met het latere schietincident.