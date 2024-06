Gewonde bij schietpartij in flat Apeldoorn, verdachten spoorloos

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een galerijflat aan de Fauststraat in Apeldoorn is maandagnacht een man gewond geraakt. De politie meldt aan Omroep Gelderland dat het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Rond 01.15 kreeg de politie een melding van een mogelijke schietpartij in een flat aan de Fauststraat, waar drie personen bij betrokken zouden zijn. Ter plaatse werd een gewonde man aangetroffen. Hij zou in zijn been zijn geraakt en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten bleken spoorloos.

Onderzoek

De flat werd voor onderzoek gedeeltelijk afgezet met politielinten. Ook werd een speurhond ingezet. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Over een aanleiding en motief is nog niets bekend.