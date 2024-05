Gewonde bij schietpartij in Heemskerk, daders voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Doctor Prinsengalerij in Heemskerk is vrijdagavond iets voor 20.00 een persoon gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de daders en heeft een Burgernet-melding verstuurd. Bij de zoektocht is ook een politiehelikopter ingezet.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Wat de toedracht van de schietpartij is, is nog onduidelijk. Over de toestand van het slachtoffer is ook nog niets bekend. De omgeving rond de plaats delict is afgezet met politielinten. Veel mensen kwamen op straat kijken wat er was gebeurd.

Burgernet

De politie heeft via Burgernet een melding gedaan en is op zoek naar twee getinte jongens rond de 16 jaar in een zwart Nike-trainingspak, die zijn gevlucht op een zwarte scooter. Een politiehelikopter is ook ingezet.