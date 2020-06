Gewonde bij schietpartij in Purmerend

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op het Tramplein in Purmerend is zondagmiddag rond 15.20 een zwaargewonde gevallen. In de directe omgeving wordt gezocht naar één of twee verdachten die op een scooter zijn gevlucht. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Het is nog niet bekend hoe het slachtoffer – dat in hoofd en nek zou zijn geraakt – er precies aan toe is. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Een van de verdachten draagt een blauw trainingspak met rode strepen van voetbalclub Paris Saint-Germain.