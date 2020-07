Gewonde bij schietpartij in Roosendaal

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op het sportpark Vierhoeven aan de Nispenseweg in Roosendaal is maandagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog niemand opgepakt.

De schietpartij vond rond 22.15 plaats op de parkeerplaats van het sportpark. De wegen rond het complex zijn afgezet. De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht. Bij het sportpark zit ook een schietvereniging.