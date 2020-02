Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een snackbar in Heerlen is maandagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De schietpartij vond iets na 19.30 plaats in de Anjelierstraat. Getuigen hoorden meerdere schoten. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Het motief voor het conflict wordt door de politie onderzocht.